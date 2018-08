Auch in FIFA 19 gibt es wieder ordentlich was auf die Ohren. Wie schon in den Vorgängern auch hat EA auch dieses Mal wieder einen hörenswerten Soundtrack geschnürt, der nun im Detail bekannt gegeben wurde.

Zu den zahlreichen Interpreten des neuen Soundtracks von FIFA 19 zählt unter anderem auch der deutsche Produzent NoMBe. Im Übrigen will Electronic Arts wieder den Musikgeschmack aller Spieler bereichern, nachdem man diesen in den letzten Jahren unter anderem heute sehr namhafte Künstler wie Fatboy Slim, Kings of Leon, MGMT, Lykke Li oder die Imagine Dragons näher gebracht hatte.

Insgesamt 43 Songs von Künstlern aus 16 verschiedenen Ländern sind in FIFA 19 vertreten. Mit dabei sind coole Tracks von Superstars wie Childisch Gambino, Gorillaz, Logic, Jacob Banks, Crystal Fighers oder der Gruppe LSD (Labrinth, Sia & Diplo). Dazu gesellt sich Musik von Schottlands preisgekröntem Trio Young Fathers, dem britischen Neo-Soul-Kollektiv Jungle oder den australischen Indie-Stars Manionair.

Abgerundet wird der Soundtrack von Durchstartern wie Billie Eilish, Rapper Bugzy Malone, Soulsänger Stealth, dem norwegischen DJ Bearson, Bas feat. J. Cole und Singer/Songwriter Sam Fender. Das letzte Kapitel des Story-Modus "The Journey" wird zudem durch eine dramatische Originalpiartitur von Oscar-Preisträger Hans Zimmer ("Gladiator", "The Dark Knight") und Lorne Balfe ("Mission Impossible - Fallout") untermalt.

Wer schon vor dem weltweiten Release von FIFA 19 ab dem 28. September 2018 in den Soundtrack hinein hören möchte, kann dies via Spotify tun.