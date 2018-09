Jahr für Jahr sind die Diskussionen groß, und jetzt geht das Ganze von vorne los: EA Sports hat damit begonnen, die Spieler-Ratings im neuen FIFA 19 bekanntzugeben. Wer auf den Plätzen 100 bis 81 zu finden ist, verraten wir euch hier!

Der September ist angebrochen und damit auch der Monat, in dem das neue FIFA 19 erscheint. Zeit also für EA Sports, sich in die Höhle des Löwen zu begeben, und die ersten Spieler-Ratings im neuen Fussballtitel bekanntzugeben. Schließlich sind die Bewertungen einzelner Spieler Jahr für Jahr auch Gegenstand mitunter hitziger Diskussionen - auch unter den Spielern selbst, wie ihr dem unten angefügten Videoclip entnehmen könnt.

In der ersten Runde wurden nun die 20 Spielerwerte veröffentlicht, die für die Plätze 81 bis 100 unter allen Fussballern im Titel reichen. Aus Deutschland sind unter anderem Joshua Kimmich, David Alaba und Arjen Robben vom FC Bayern München sowie Marco Reus von Borussia Dortmund dabei.

Die Platzierungen von 100 bis 81 im Überblick, wobei alle Spieler ein Gesamtrating von 85 erhalten haben:

Platz 100: Kostas Manolas (AS Rom)

Platz 99: Riyad Mahrez (Manchester City)

Platz 98: Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy)

Platz 97: Raheem Sterling (Manchester City)

Platz 96: Blaise Matuidi (Juventus Turin)

Platz 95: Marci Asensio (Real Madrid)

Platz 94: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom)

Platz 93: Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Platz 92: Edin Dzeko (AS Rom)

Platz 91: Koke (Atletico Madrid)

Platz 90: Marco Reus (Borussia Dortmund)

Platz 89: Filipe Luis (Atletico Madrid)

Platz 88: Vincent Kompany (Manchester City)

Platz 87: Arjen Robben (FC Bayern München)

Platz 86: Alisson (FC Liverpool)

Platz 85: David Alaba (FC Bayern München)

Platz 84: Fabinho (FC Liverpool)

Platz 83: Arturo Vidal (FC Barcelona)

Platz 82: Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Platz 81: Diego Costa (Atletico Madrid)

Was Zlatan Ibrahimovic wohl zu Platz 98 sagen mag?