Cross-Play ist ja gegenwärtig ein durchaus bestimmendes Thema. Auch Electronic Arts hat in Bezug auf das neue FIFA 19 darüber nachgedacht, schließlich schreit die Fussballreihe geradezu nach einem solchen Feature. Allerdings wird das bis auf Weiteres Wunschdenken bleiben.

FIFA 19 wird ebenfalls kein Cross-Play zu bieten haben und verhindert damit weiterhin Partien zwischen Spielern auf unterschiedlichen Plattformen. Dabei gibt EA dem Feature prinzipiell durchaus eine Chance und hat die Möglichkeiten in Bezug auf den neuen Teil ergründet. Allein kommen wird das Feature bis auf Weiteres nicht.

"Das ist etwas, was wir uns angesehen haben und worüber wir sehr oft reden", so Creative Director Matt Prior in einem Interview anlässlich der E3 2018 in Los Angeles. "Aber es gibt viele Dinge, durch die man sich erst arbeiten muss. Ich versuche jetzt diplomatisch zu bleiben. Es gibt viele Probleme mit verschiedenen First-Parties. Aber Fortnite macht das jetzt mit dem PC und Konsolen. Vom Standpunkt des Endkunden her stellt so etwas die Community viel breiter auf, was es soviel zwingender macht."

Epic Games hat miat Fortnite den Weg beschritten, der noch vor einiger Zeit undenkbar schien. Das Cross-Play im Battle-Royale-Titel funktioniert hervorragend, wenngleich PS4-Spieler ausgeschlossen. Und das sind dann höchstwahrscheinlich auch die First-Party-Probleme, die Prior in seinem Statement anspricht: Zumindest Sony scheint weiter schlicht kein Interesse an Cross-Play zu haben.

Für die Zukunft hat Prior die Hoffnung indes noch nicht aufgegeben: "Ich mache keinerlei Versprechungen. Aber wir haben gesehen, dass Cross-Play erstmals vor kurzem tatsächlich passiert ist. Wenn ihr mich vor ein paar Jahren gefragt hätte, hätte ich wohl gesagt 'das wird nicht passieren'. Wir werden das weiter beobachten und dann sehen. Im Ergebnis denke ich, dass es ein Gewinn für unsere Nutzer wäre."

FIFA 19 erscheint am 29. September 2018 für PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und Switch.