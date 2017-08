Nicht PS4, nicht Xbox One, nicht PC. Wir beginnen unser Anspiel mit FIFA 18 auf Nintendo Switch. Und bereits nach wenigen Sekunden steht fest: Mobile Fußballfans kommen um diese Version nicht herum!

Das Spielgefühl ist griffig, die Animationen hübsch, auch das Tempo stimmt. Und die Grafik? Die geht in Ordnung, kann allerdings nicht mit den großen Konsolen mithalten: Gerade bei Nahaufnahmen der Spieler und Blicken ins Publikum machen sich alte Engine und verringerte Auflösung bemerkbar. Dennoch macht der Kick eine optisch gute Figur. Im Handheld-Modus läuft ebenfalls alles prima. Dem gepflegten Rasenschach für Unterwegs steht damit nichts im Weg. Mit Saison, Karriere und Ultimate Team sind auch die wichtigsten Spielmodi dabei.

Bei den Versionen für PS4 und Xbox One sehen wir auf den ersten Blick den grafischen Unterschied. Alles wirkt feiner und detaillierter, was sicherlich auch auf die höhere Auflösung am 4K-Fernseher zurückzuführen ist. Die Sportler bewegen sich geschmeidig über den Rasen, nehmen Bälle authentisch an und feuern zackige Schüsse aufs Tor. An der Steuerung und dem allgemein sehr guten Spielgefühl ändert FIFA 18 nichts. Allerdings fällt auf, dass die Switch-Version etwas langsamer abläuft und die Spieler nicht ganz so flott reagieren.

Entsprechend schwer fällt es auch, wirkliche Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr auszumachen. Diese liegen eher im Kleinen, wie neuen oder erweiterten Animationen und einer hier und da veränderten Präsentation, etwa beim Öffnen der Packs im Ultimate-Team-Modus. FIFA-Kenner brauchen keine Umgewöhnung, sondern finden sich sofort zurecht. Auch der Karrrieremodus verspricht ein paar Detailverbesserungen wie dynamischere Transferverhandlungen.

FIFA 18 - gamescom 2017 Gameplay Trailer Electronic Arts hat zur Eröffnung der gamescom-Pressekonferenz einen neuen Trailer zu FIFA 18 gezeigt.