Wie im Vorfeld eines jeden großen Turniers bzw. vor jedem sportlichen Großereignise hat EA Sports auch dieses Mal eine Prognose zur WM abgeliefert. Die FIFA-Simulation erwies sich dabei wieder als treffsicher was den Sieger betrifft.

Electronic Arts hat mal wieder ins Schwarze getroffen! Vor allen Dingen die Madden-NFL-Reihe hat sich mit ihren sehr häufig zutreffenden Super-Bowl-Prognosen einen Namen gemacht, doch auch die FIFA-Reihe steht dem mittlerweile in nichts mehr nach.

Wie schon in den Jahren 2010 und 2014 zuvor, prognostizierte EA mit dem aktuellen FIFA 18 auch in diesem Jahr wieder korrekt den neuen Fussball-Weltmeister. Während der Turnierverlauf aus deutscher Sicht leider Gottes ja nicht ganz wie simuliert ablief, behielt die Simulation dennoch mit Frankreich als Fussball-Weltmeister recht.

Passend zum Abschluss des großen Turniers liefert EA zudem auch umfangreiche Statistiken rund um den World-Cup-Modus in FIFA 18, der im Vorfeld ja per kostenlosem Update nachgeliefert wurde. Auch auf dem virtuellen Rasen hat Frankreich demnach die Trophäe am häufigsten in die Luft stemmen dürfen. Auf den weiteren Plätzen folgen die Schwergewichte Brasilien und Deutschland, die jeweils aber schon deutlich früher in der Realität die Segel streichen mussten.

Nach Brasilien erfuhr Frankreich im Spiel übrigens mit 153 Millionen absolvierten Spielen insgesamt die meiste Unterstützung - eine Kategorie, in der sich Deutschland gar nicht erst in den Top 5 findet. In den fünf häufigsten Finalpartien war Frankreich meistens vertreten, Finalgegner Kroatien suchte man im virtuellen World Cup aber eher vergebens.