Vier neue Stadien an Bord, alle Arenen in der Übersicht

Wir berichteten zuletzt ja bereits, dass Electronic Arts den Signal Iduna Park in Dortmund an den Konkurrenten Konami mit PES 2018 verloren hat. Dafür wird es in FIFA 18 ganze vier neue Stadien geben; wir verschaffen euch hier einen Überblick.

Das kommende FIFA 18 wird insgesamt vier neue Stadien zu bieten haben, wie Electronic Arts nun bestätigte. Dabei handelt es sich um das neue Zuhause von Atletico Madrid, das Wanda Metropolitano, das StubHub Center von LA Galaxy, das Kirklees Stadium von Huddersfield und das Amex Stadium von Brighton. Enttäuschend für deutsche Fans: Der Signal Iduna Park von Borussia Dortmund ist künftig exklusiv in PES 2018 vertreten.

In FIFA 18 werden damit insgesamt über 80 Original-Stadien nachgebildet und zu sehen sein. Alle bekommen hochauflösendes Publikum, Club- und Orts-spezifische Banner, regionale Inhalte und mehr spendiert.

Alle Stadien aus FIFA 18 im Überblick:

Premier League

Anfield

Emirates Stadium

Goodison Park

St. James’ Park

St. Mary’s Stadium

Stamford Bridge

Stoke City FC Stadium

The Hawthorns

Vicarage Road

Selhurst Park

London Stadium

Old Trafford

Liberty Stadium

King Power Stadium

Etihad Stadium

Vitality Stadium

Turf Moor

The Amex Stadium

Kirklees Stadium

Wembley Stadium English Football League Stadium of Light

KCOM Stadium

Carrow Road

Villa Park

Loftus Road

Fratton Park

Riverside Stadium Ligue 1 Conforama Parc des Princes

Orange Vélodrome Bundesliga Allianz Arena

BORUSSIA-PARK

Veltins Arena

Olympiastadion

Volksparkstadion Calcio A Allianz Stadium

San Siro

Stadio Olimpico Rest der Welt Donbass Arena Eredivisie Amsterdam Arena MLS BC Place Stadium

CenturyLink Field

StubHub Center LaLiga Santander Wanda Metropolitano

Santiago Bernabéu Primera Division El Monumental

La Bombonera Liga Bancomer MX Estadio Azteca Dawry Jameel King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium Meiji Ysuda J1 Suita City Football Stadium Sonstige Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D’Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FIWC Stadium (nur PS4 & Xbox One)

Forest Park Stadium

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion