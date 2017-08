Die FIFA-Reihe punktet seit Jahren vor allen Dingen mit den vielen Lizenzen und der Realität nachempfunden Spielinhalten gegenüber Konkurrent PES aus dem Hause Konami. Dortmund-Fans schauen in FIFA 18 aber vermutlich etwas überrascht drein.

War Marco Reus sogar noch auf dem Cover von FIFA 17 zu sehen, gibt es einen entscheidenden Spielinhalt rund um den BVB in FIFA 18 nicht mehr zu sehen. Die Rede ist vom Signal-Iduna Park. Der Fussball-Tempel, der für die gelbe Wand und den überragenden Fan-Support bekannt ist, wird als Stadion im neuen FIFA nicht vertreten sein - eine herbe Enttäuschung für Fans des BVB.

Das Stadion wird in diesem Jahr exklusiv in PES 2018 zu sehen sein, womit Konami ausnahmsweise mal EA ein echtes Schnippchen schlägt. Möglich macht das die enge Partnerschaft zwischen Konami und Borussia Dortmund. Im Rahmen dieser Kooperation waren erst zur gamescom auch fünf BVB-Klub-Legenden früherer Tagen als spielbare Legenden in PES 2018 bestätigt worden, darunter Lars Ricken und auch Michael Zorc.

EA muss in diesem Jahr in den sauren Apfel beißen, wie es dann in Zukunft aussehen wird, ist nicht bekannt. In FIFA 18 sind aus Deutschland noch die Allianz-Arena des FC Bayern und der Borussia-Park in Mönchengladbach dabei.