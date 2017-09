Wer sind die besten Spieler in FIFA 18? EA hat das Ranking der 100 besten Spieler einen Monat vor Release bekannt gegeben. Wärt ihr auf Platz 1 gekommen? Eigentlich ist das nicht so schwer zu erraten.

Wer sind die 100 am höchsten gerankten Spieler in FIFA 18? Diese Frage hat EA einen Monat vor Release endlich beantwortet. Der beste Spieler mit einer Einstufung von 94 ist wenig verwunderlich der Cover-Star Cristiano Ronaldo. Begründet wird seine Führungsposition unter anderem mit der hohen Zahl von Toren, die er in den letzten Saisons geschossen hat. Auch seine Geschwindigkeit (90) und Tribbeln (90) heben ihn im Ranking nach oben.

Direkt hinter Ronaldo reihen sich andere hochkarätige Spieler ein. Darunter Lionel Messi (93), Neymar (92), Luis Suarez (92) und sogar zwei Deutsche: Manuel Neuer (92) und Toni Kroos (90). Unter dieser Meldung könnt ihr die zehn am höchsten gerankten Spieler in FIFA 18 einsehen. Die komplette Liste mit 100 Stadionhelden findet ihr auf der offiziellen Website von EA Sports. Den Link dazu findet ihr in der Quellenangabe.

Ganz am Rande äußerte sich Andrei Lazarescu, der Produzent von FIFA 18 dazu, dass in der Zukunft womöglich mehr Spiele der Reihe für Switch erscheinen werden. "Ich glaube, wir werden künftig mehr FIFA auf der Switch sehen." Der diesjährige Ableger, der auch den in FIFA 17 eingeführten Singleplayer-Modus "The Journey" fortsetzt, erscheint am 29. September für PS4, Switch, Xbox One, PC, PS3 und Xbox 360.

FIFA 18 Spieler-Ratings (10-1)

10. Gonzalo Higuain

9. Toni Kroos

8. Eden Hazard

7. Sergio Ramos

6. Robert Lewandowski

5. Manuel Neuer

4. Luis Suarez

3. Neymar

2. Lionel Messi

1. Cristiano Ronaldo