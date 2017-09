FIFA 18 erscheint in Kürze und vorab gibt euch Electronic Arts die Chance, den Titel für 10 Stunden anzuspielen. Auch ein Preisrabatt ist in der Aktion enthalten.

Noch vor der Öffentlichung von FIFA 18 habt ihr die Chance die Vollversion für 10 Stunden auf dem PC und der Xbox One auszuprobieren. Voraussetzung dafür ist eine Mitgliedschaft bei Origin Access oder EA Access. Spielbar sind sowohl die Einzelspieler- als auch Mehrspieler-Modi. Außerdem erwartet euch auf dem PC als Teilnehmer des Testzeitraums ein Rabatt von 10 Prozent auf das Spiel. Der erreichte Fortschritt wird automatisch übernommen. Auf der Xbox One gibt es den gleichen Rabatt, allerdings kann dieser dort auch für FIFA Points genutzt werden.

Wer die Ronaldo-Edition oder Icon-Edition von FIFA 18 vorbestellt hat, der erhält drei Tage vor Veröffentlichung bereits Zugriff auf das Spiel. Dies gilt sowohl für PC, Xbox One als auch PlayStation 4. Wer noch unschlüssig und ein Besitzer der PlayStation 4 ist, der kann sich immer noch die Demo herunterladen und mit zwölf verschiedenen Mannschaften Partien bestreiten.

Letzte Woche wurden außerdem die Systemanforderungen von FIFA 18 für PC bekanntgegeben. FIFA 18 erscheint am 29 .September für PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox 360 und PlayStation 3. Lediglich die Switch-Version muss auf Inhalte verzichten, da diese die Frostbite-Engine in Anspruch nehmen. So fällt der Journey-Story-Modus auf der Konsole von Nintendo weg.