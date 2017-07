Ihr habt die neue Fussball-Saison und FIFA 18 fest im Blick, euch fehlt aber noch die passende Konsole? Ein neu angekündigtes PS4-Bundle könnte Abhilfe schaffen!

In rund zwei Monaten geht auch die virtuelle Fussball-Saison mit FIFA 18 wieder los. Die Mannen von Sony starten den Countdown mit Publisher Electronic Arts shon jetzt und haben ein entsprechendes Konsolen-Bundle rund um die PlayStation 4 angekündigt. Im Zuge dessen könnt ihr euch FIFA 18 direkt zusammen mit der PS4 sichern.

Im Paket sind demnach neben einer standardmäßigen PlayStation 4 mit 1 TB Speicherplatz auch das neue Spiel auf Blu-ray-Disc sowie einige Extras enthalten. So erhaltet ihr exklusiv im Konsolen-Bundle ein "Seltene Spieler-Set" für FIFA Ultimate Team und drei ICON-Leihspieler für fünf Partien; diese Spieler werden zufällig ausgewählt. Damit erhaltet ihr gewissermaßen einen Vorsprung bei der Aufstellung eures FUT-Teams. Außerdem im Paket enthalten: ein zweiter DualShock-4-Controller, so dass ihr direkt heiße Duelle auf eurer Couch zuhause austragen könnt.

Das Bundle wird bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein. FIFA 18 erscheint am 29. September 2017 und wird neben der PS4 und PS4 Pro auch für PC, PS3, Xbox 360, Xbox One und Xbox One X erhältlich sein. Die Switch von Nintendo bekommt ebenfalls eine eigene Version spendiert. Erstmals ist in FIFA 18 die Dritte Liga aus Deutschland an Bord.