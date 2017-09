EA Sports hat in der FIFA-Reihe ja immer ein riesiges Lizenzpaket mit Originalteams an Bord, doch auf eine kultige Nationalmannschaft mussten Spieler bis dato immer verzichten. Das wird sich erfreulicherweise nun mit FIFA 18 ändern.

Nicht erst seit dem begeisternden wie überraschend guten Auftritt bei der EM 2016 zählt die isländische Nationalmannschaft zu den kultigsten Nationalteams weltweit. Umso enttäuschter dürften Spieler daher bisher gewesen sein, dass der isländische Fussballverband KSI bis dato nicht in der FIFA-Reihe vertreten war. Im vergangenen Jahr waren entsprechende Verhandlungen zwischen EA und dem KSI an unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der finanziellen Mittel gescheitert.

In diesem Jahr haben sich beide Parteien aber offensichtlich zusammengerauft und eine Übereinkunft gefunden. EA Sports wird somit auch das Nationalteam des Inselstaats Island in FIFA 18 anbieten können. Umso erfreulicher, als dass Island ja auch in der aktuellen WM-Qualifikation eine gute Rolle spielt und mit Platz 2 in der Gruppe hinter Kroatien noch alle Möglichkeiten auf die WM-Teilnahme 2018 hat.

Wieviel Geld nun in diesem Jahr für die Lizenzierung an den Verband fließt, ist nicht bekannt. Laut einem Bericht von BBC Sport hatte der KSI im vergangenen Jahr ein Angebot von EA Sports über 15.000 US-Dollar als zu gering abgelehnt.

Gudni Bergsson, Vorsitzender des KSI, kommentiert die Einigung: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und erachte es als gute Nachricht für alle Spieler in Island, aber auch überall auf der Welt. Es ist eine positive Entwicklung für den isländischen Fußball, bedeutet Spaß für unsere Fans und die Spieler selbst."