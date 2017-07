Lange hat es gedauert, nun wird es endlich Wirklichkeit. In FIFA 18 halten zwei Neuerungen Einzug, wie der DFB offiziell bestätigte. Besonders deutsche Fans dürfen sich auf den nächsten Ableger freuen.

Deutsche Fußballfans haben allen Grund zur Freude. Wie der DFB über die offizielle Seite Fußball.de bekanntgegeben hat, sind in FIFA 18 endlich zwei Extras dabei, auf die Fans der Fußball-Simulation seit Ewigkeiten warten.

Erstmals ist dieses Jahr ganz offiziell die komplette 3. Liga am Start. Darunter befinden sich beispielsweise die Traditionsmannschaften SC Preußen Münster, der Hallesche FC oder auch der FC Rot-Weiß Erfurt. Ebenfalls offiziell vertreten ist auch der DFB-Pokal. Das Turnier wurde in den vorherigen Teilen noch unter dem Namen „Deutscher Pokal“ ausgetragen. Der DFB-Pokal wird in den Karriere-Modus integriert und auch separat anwählbar sein.

Björn Vöcking, Marketing Director bei Electronic Arts freut sich, gerade mit dem Einbau der 3. Liga einen großen Wunsch der FIFA-Community endlich erfüllen zu können: „Mit der Integration der 3. Liga erfüllen wir einen der größten Wünsche der FIFA -Community. Die Leidenschaft für den Heimatverein prägt die Fußballkultur auf der ganzen Welt. Wir freuen uns deshalb, dass in FIFA 18 jetzt zum ersten Mal auch Fans der 3. Liga ihre Mannschaften spielen können."

Freut ihr euch ebenfalls darüber, dass es die 3. Liga und der DFB-Pokal endlich offiziell ins Spiel geschafft haben? Und werdet ihr direkt mit einem Drittligisten durchstarten oder bleibt ihr in der Bundesliga?