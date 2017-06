Im vergangenen Jahr habt ihr Alex Hunter im Story-Modus von FIFA 17 zum Gewinn der Premier League führen können. In diesem Jahr geht seine Geschichte weiter.

In "The Journey: Hunter Returns" verschlägt es euch zu Beginn nach Brasilien, wo ihr euch von den Strapazen der vergangenen Saison erholt, und anschließend in die USA, wo ihr mit eurem Team eine Vorbereitungstour durchlauft. Dabei trifft ihr unter anderem auf Cover-Star Cristiano Ronaldo, aber auch eure Mutter und euer Agent sowie weitere Charaktere aus FIFA 17 kehren zurück.

Habt ihr den Story-Modus von FIFA 17 bereits durchgespielt, könnt ihr die Geschichte nahtlos fortsetzen, denn FIFA 18 erlaubt den Import eures FIFA-17-Spielstands und berücksichtigt auch die Trophäen, die ihr gewonnen habt.

