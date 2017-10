Das schon wieder extrem populäre FIFA 18 wird von EA natürlich wieder mit einem großen Wettbewerb bedacht. So hat das Unternehmen nun die FIFA 18 Global Series angekündigt, die den Weg zum FIFA eWorld Cup 2018 ebnet.

Die FIFA 18 Global Series soll ein Wettbewerb für Millionen Spieler und Zuschauer gleichermaßen sein. Am 03. November soll die gemeinsame Turnierreihe von Electronic Arts und FIFA mit dem bislang größten kompetitiven FIFA-Erlebnis überhaupt durchstarten. Das ultimative Finale stellt dabei der FIFA eWorld Cup 2018 dar, dessen Sieger im August 2018 als Weltmeister gekrönt wird.

Gleichzeitig startet im November auch wieder die neueste Ausgabe der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga in die mittlerweile sechste Ausgabe. Dabei handelt es sich um den offiziellen Wettbewerb der DFL mit Electronic Arts als Partner. Auch die Virtuelle Bundesliga wird Teil der Global Series sein und dient deutschen Spielern damit als Sprungbrett in die Global Series Playoffs.

Ansonsten ist der Weg zum FIFA eWorld Cup 2018 eine weltweite Turnierreihe mit mehreren Stufen. Spieler können sich über ihre Leistungen in der FUT Champions Weekend League sowie in prestigeträchtigen Live-Qualifikationsturnieren über die gesamte Saison qualifizieren. Im Rahmen der Qualifikationsphase ermitteln EA und die FIFA die besten 128 Spieler (je 64 auf PS4 und Xbox One), die in die Global Series Playoffs einziehen, um hier schließlich die 32 Startplätze für den FIFA eWorld Cup 2018 auszuspielen. Der Gewinner des FIFA eWorld Cup 2018 trägt den Titel des offiziellen Weltmeisters.

Weitere Details laut offiziellen Angaben im Überblick:

FIFA Ultimate Team Champions Cups – Diese Turniere basieren auf dem beliebten FUT Champions Onlinemodus. Die besten Spieler qualifizieren sich für zwei große Live-Events, die im Januar und April stattfinden.

FIFA eClub World Cup – Ein All-Star Turnier mit einigen der stärksten EA SPORTS FIFA 18 Spielern, die für Profiteams an den Start gehen.

Lizenzierte Qualifikations-Wettbewerbe – Bekannte Competitive Gaming Organisationen sowie Marken richten einzigartige Wettbewerbe aus und ermöglichen so die Qualifikation für die EA SPORTS FIFA 18 Global Series Playoffs. So bieten sich den Spielern verglichen mit letztem Jahr dreimal mehr Möglichkeiten zur Qualifikation.

Offizielle Qualifikations-Wettbewerbe von Ligapartnern – Die Spieler können in offiziellen Liga-Wettbewerben ihren Lieblingsclub vertreten. Deutschsprachige Spieler treten in der sechsten Saison der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga an und spielen hier nicht nur den Titel des offiziellen virtuellen Deutschen Meisters, sondern auch begehrte Startplätze für die EA SPORTS FIFA 18 Global Series Playoffs aus.