FIFA 18 steht in den Startlöchern. Am 29. September erscheint der neueste Ableger von EA Sports' Fußball-Simulation. Wer sich noch nicht sicher ist, ob er in FIFA 18 wieder auf den Rasen will, darf es jetzt kostenlos ausprobieren.

Am 29. September erscheint mit FIFA 18 der nächste Ableger der Fußball-Simulation von EA Sports. Diejenigen unter euch, die sich noch nicht sicher sind, ob sie auch im neuesten Teil wieder gegen den Ball treten wollen, gibt es heute im Laufe des Tages eine kostenlose Demo-Version, in der ihr einige Mannschaften ausprobieren könnt. Außerdem dürft ihr schon mal in den Story-Modus The Journey: Hunter Returns.

Die einzelnen Mannschaften könnt ihr im normalen Kick-Off-Modus ausprobieren, wo ihr einfach nur eine Partie gegen eine andere Mannschaft spielt. Neben 12 namhaften Teams stehen euch auch vier Stadien zur Verfügung, auf die ihr so einen ersten Blick werfen könnt. Die Demo soll im Laufe des Tages für die PlayStation 4, Xbox One und den PC zur Verfügung stehen. Eine Switch-Version wurde von EA Sports bisher nicht bestätigt.

Alle Teams der Demo im Überblick:

Manchester United

Manchester City

Real Madrid CF

Atlético de Madrid

Juventus F.C.

FC Bayern München

Paris Saint-Germain F.C.

LA Galaxy

Toronto FC

Boca Juniors

C.D. Guadalajara

Vissel Kobe

Alle Stadien der Demo im Überblick.