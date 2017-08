Per Pressemitteilung hat Electronic Arts nun mit den FUT ICONS Stories ein weiteres Feature für das kommende FIFA 18 angekündigt. Dieses wird in den Spielversionen für PS4, Xbox One, PC und Switch Einzug erhalten. Wir verraten euch, was sich dahinter verbirgt.

Die neuen FUT ICONS Stories sollen für ein noch intensiveres ICONS-Spielerlebnis in FIFA 18 sorgen, wie EA betont. Dabei erhaltet ihr die Gelegenheit, bis zu drei Versionen der größten Fussballlegenden zu erhalten und diese in euren FUT-Teams zu integrieren. Zudem wird nun auch Ronaldinho bei den ICONS mit von der Partie sein. Er erweitert die Riege um bisherige Altstars wie Pele, Ronaldo, Thierry Henry, Diego Maradons und viele mehr.

Ronaldinhos ICONS Stores präsentieren beispielsweise drei Meilensteine in dessen Karriere: Ronaldinho im Jahr 2002 als Spieler von PSG im Vorfeld der Weltmeisterschaft, bei der er mit Brasilien den Titel holte, Ronaldinho in 2010 als Spieler des AC Mailand, mit dem er die Meisteschaft gewann, sowie Ronaldinho im Jahr 2004, als er den Zenit seines Schaffens erreichte und unter anderem zum Weltfussballer gekrönt wurde.

Jede ICONS-Story wird ihre eigenen Werte besitzen, so dass ihr unterschiedliche Varianten der Spielerlegende entdecken könnt; das soll die Zusammenstellung eures individuellen Wunschteams ermöglichen. Zudem wurden in einem Livestream mit den Squad Battles, dem Champions-Channel und den Objectives weitere Ultimate-Team-Features vorgestellt, zu denen ihr hier auf der offiziellen Webseite mehr nachlesen könnt.