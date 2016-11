Die größte Neuerung im diesjährigen Ableger der FIFA-Reihe war sicherlich der Story-Modus namens "The Journey". Dieser wird dank eines Updates nun auch für den deutschen Markt speziell angepasst.

Noch in diesem Herbst soll ein neues Update zu FIFA 17 zur Verfügung gestellt werden, wie EA Sports heute in einer Pressemeldung ankündigte. Auf PC, PS4 und Xbox One soll der Story-Modus "The Journey" dann um eine deutsche Synchronisation erweitert werden. Namhafte Synchronsprecher verleihen dann den Charakteren in diesem Modus ihre Stimmen.

Protagonist Alex Hunter wird von David Turba eingesprochen, der deutschen Stimme von Shia LeBeouf. Team Manager Butler wird von Charles Rettinghaus (Robert Downey Jr., Jamie Foxx), der Agent Michael Taylor von Torsten Michaelis (Sean Bean) und Jim Hunter, der Großvater von Alex, von Jan Spitzer (J.K. Simmons, Danny Trejo) gesprochen.

Der Modus erfreut sich auch durchaus großer Beliebtheit, denn seit dem Release wurden bereits 124 Millionen Partien gespielt sowie 164 Millionen Tore geschossen. Das entspricht nicht weniger als 178.000 gespielten Partien pro Stunde in weltweit über 180 Ländern, so EA. Der konkrete Termin für das Update steht noch aus.