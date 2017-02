Im Rahmen der Switch-Vorstellung hatte EA bestätigt, dass man FIFA auch wieder auf die neue Nintendo-Plattform bringen wird. Nun wurde bestätigt, dass es dich dabei um eine besondere Edition des neuesn Teils des Fussballspiels handeln wird.

Das FIFA, das für die Switch erscheint, wird eine individuelle Version des kommenden Fussballtitels speziell für die Nintendo-Konsole sein. Das hat nun CCO Peter Moore noch einmal bestätigt. Während die aus den letzten Jahren gewohnten Plattformen die Fortsetzung FIFA 18 erhalten werden, bekommen Switch-Käufer eine angepasste Variante von FIFA 18 spendiert.

"Es wird FIFA 18 sein und es kommt daher offensichtlich später in diesem Jahr, wenn auch FIFA 18 erscheint", sagte Moore nun in Bezug auf das Switch-FIFA. Auf der neuen Nintendo-Heimkonsole werden sich Fussball-Fans also potentiell bis etwa September 2017 gedulden müssen, bis EA seine spezielle FIFA-Version veröffentlicht.

Inwieweit sich die Switch-Umsetzung vom "echten" FIFA 18 unterscheiden wird, ist weiter unklar. Nachdem es bereits Gerüchte um eine abgespeckte Version gab, ließ sich Moore diesbezüglich weiter keine Details entlocken. "Was ihr bekommt wird eine modifizierte Version für die Switch vom FIFA-Entwicklungsteam in Vancouver sein", so die einzige Aussage zum Thema.