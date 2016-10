Jahr für Jahr treten FIFA und Pro Evolution Soccer zum ultimativen Fussball-Zweikampf an und heimsen beide hervorragende Wertungen ein. Am Ende gibt es aber zumeist einen deutlichen Sieger in Sachen Verkaufszahlen - so auch dieses Mal.

Es darf schon fast als Running Gag angemutet werden, wenn man prognostiziert, dass dieses Jahr mal wieder das Jahr sein könnte, in dem Pro Evolution Soccer dem Konkurrenten FIFA den Rang abläuft. Auch in diesem Jahr hat PES 2017 grundsätzlich das Potential dazu, doch das Bild ist in der Realität dann doch wieder ein völlig anders - zumindest in Großbritannien.

Auf der Insel hat FIFA 17 zuletzt gar den eigenen Franchise-Rekord von FIFA 13 gebrochen und ist zum erfolgreichsten Ableger innerhalb der ersten Verkaufswoche überhaupt geworden. Im Vergleich zum Konkurrenten PES 2017 wird die Dominanz der EA-Franchise aber erst so richtig deutlich.

Wie Analyst Daniel Ahmad nun via Twitter preisgab, hat sich FIFA 17 in der ersten Verkaufswoche unfassbare 40 Mal häufiger verkauft, als zuvor Konamis PES 2017. Gefühlt wird die Schere zwischen beiden Titeln was die Verkaufszahlen betrifft also immer größer. In der ersten Woche nach dem Release wanderten 1,1 Millionen Exemplare von FIFA 17 über die britische Ladentheke, von PES 2017 waren es nur 50.000 Stück.