Etwas früher als die echte Fussball-Bundesliga ist am Wochenende die Virtuelle Bundesliga, kurz VBL, in FIFA 17 zu Ende gegangen. Folglich gibt es auch einen neuen Deutschen Meister.

Im Fussballmuseum in Dortmund wurde am Osterwochenende der neue Deutsche Meister in der VBL in FIFA 17 gesucht. Dabei konnte sich schlussendlich Cihan "Cihan" Yasarlar, 24 Jahre alt, im Finale durchsetzen. In Bezug auf den Austragungsort setzte er sich ausgerechnet mit dem FC Schalke 04 durch und sicherte sich somit auch ein Preisgeld von 15.000 Euro.

Insgesamt 20 Konkurrenten traten am Wochenende beim Finale an. Der offizielle Wettbewerb der Deutschen Fussball Liga DFL fand dabei schon zum fünften Mal statt. Das Finale wurde in diesem Jahr sogar von SPORT1 per Livestream übertragen.

Das Finale musste der Sieger gegen den erst 18-jährigen Niklas Raseck bestreiten, der die TAG Heuer Virtuelle Bundesliga im Jahr 2015 gewann. Das Hinspiel wurde auf der Xbox One gezockt, das Rückspiel dann auf der PlayStation 4. Schlussendlich setzte sich Cihan mit 4:2 gegen Niklas Raseck durch.

Das Fazit fällt in Bezug auf den Wettbewerb positiv aus, denn das Interesse an der VBL ist ungebrochen hoch. Mehr als 200.000 Spieler traten in der aktuellen Spielzeit für ihren Club online an, ehe sich die besten 20 nun zum Finale in Dortmund trafen.