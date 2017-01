EA Sports hat ein riesiges Turnier mit Mega-Preisgeld im Top-Titel FIFA 17 ausgerufen. Dieses schimpft sich FIFA Ultimate Team Championship Series.

Die besten FIFA-Spieler weltweit dürfen um den größten Preispool in der Geschichte der Fussball-Franchise konkurrieren. Insgesamt 1,3 Millionen Dollar sollen im größten FIFA-Turnier aller Zeiten, der FIFA Ultimate Team Championship Series, ausgeschüttet werden. Der Startschuss der Turnier-Reihe findet am 04. Februar in Paris statt. Daheimgebliebene werden das Event mit den besten eSportlern zuhause per Livestream verfolgen können.

In Paris steigt das erste europäische Regions-Finale, ehe es in der ersten Saison in Sydney und Miami weiter geht. Die Turnier-Serie wird insgesamt sechs regionale Qualifikationsturniere zu bieten haben, ehe das Finale steigt. Die besten 16 Spieler aus der ersten Saison-1 sowie der Saison-2 werden zum Finale am 20. Mai 2017 in Berlin eingeladen. Der Champion sichert sich den Hauptpreis von 400.000 Dollar.

Teilnehmer können sich über die Wochenend-Turniere via FUT-Champions-Modus sowie in den weltweiten Premium-Regional-Turnieren qualifizieren. An den Regional-Finals nehmen 16 Spieler teil. Die Termine im Überblick:

Saison 1 Regionalfinals

Paris – 04. Februar

Sydney – 11. Februar

Miami – 19. Februar

Saison 2 Regionalfinals

Vancouver – 8. April

Singapore – 22. April

Madrid – 06. Mai

Ultimate Team Championship Finale

Berlin – 20. Mai

FIFA Interactive World Cup Grand Final

London – August

Die Turnierserie wird auf FUTChampions.com/Live übertragen. Der Livestream wird von Joe Miller und Leigh Smith (Deman) kommentiert und analysiert. Miller ist seit vielen Jahren aus zahlreichen Turnieren und diversen Spielereihen als Top-Kommentator bekannt, Smith ist ein renommierter Twitch-Streamer und Shoutcaster mit enormer FIFA-Erfahrung.