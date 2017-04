Abonnenten von EA Access auf der Xbox One sowie Origin Access auf dem PC dürfen sich schon bald über Nachschub freuen. Mit dabei ist dann auch das prominenteste Fussballspiel weltweit.

Deutlich bevor das neue FIFA 18 auf den Markt kommt, wird der aktuelle Ableger für Abonnenten von EA Access auf der Xbox One sowie Origin Access auf dem PC im Übrigen kostenfrei spielbar. FIFA 17 wird nämlich im weiteren Verlauf des aktuellen Monats April in The Vault aufgenommen.

Ab dem 21. April sollen Abonnenten der beiden Dienste in der Lage sein, sich die Vollversion des Titels für lau herunterzuladen. Dann können diese auch den neuen Story-Modus "The Journey" genießen.

Bis zum Juni sollen dann weitere Titel The Vault bereichern. Abonnenten werden bis zur Jahresmitte demnach auch die Vollversionen von Dragon Age: Origins und Medal of Honor: Airborne via EA Access für die Xbox One sowie Pony Island, Command & Conquer: The Ultimate Collection, Hacknet und Orwell via Origin Access für den PC beziehen können.