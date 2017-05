Am Wochenende wurde in einem großen Turnier der Ultimate Team Champion in FIFA 17 gesucht. Schlussendlich konnte ein Franzose den Titel davon tragen.

Nach zwei spannenden Turnier-Tagen, in denen die 32 der besten FIFA-Spieler der Welt gegeneinander antraten, konnte sich der Franzose Corentin "Vitality Rockyy" Chevrey den Titel als FIFA 17 Ultimate Team Champion sichern. Neben dem zugehörigen Pokal brachte ihm der Turniersieg auch satte 160.000 US-Dollar Preisgeld ein.

Im Finalspiel, das einmal auf der Xbox One und einmal auf der PS4 gezockt wurde, konnte der Franzose als vorheriger Gewinner der Xbox-One-Ausscheidung gegen den PS4-Champion Shaun "Shellzz" Springette aus Großbritannien durchsetzen. Erst kurz vor Schluss gelang ihm der entscheidende Treffer, der ihm die erstmals verliehene Trophäe einbrachte.

Austragungsort war am 19. und 20. Mai das adidas The BASE Berlin. Der erfolgreichste deutsche Vertreter war Timo "TimoX" Siep vom VfL Wolfsburg; er schied erst im PlayStation-Finale aus.