Finale der VBL steigt in Dortmund

Auch in FIFA 17 wurde in hiesigen Gefilden wieder die Virtuelle Bundesliga ausgetragen. Nun steht die Saison kurz vor dem Abschluss und das große Finale wartet.

Die TAG Heuer Virtuelle Bundesliga in FIFA 17 steht kurz vor dem Ende ihrer fünften Saison. Wie EA heute ankündigte, wird das große Finale am 15. und 16. April im deutschen Fussballmuseum in Dortmund stattfinden. Dort treffen die besten 20 Teilnehmer aufeinander, um den neuen Deutschen Meister zu küren.

Auf den Plattformen PS4 und Xbox One werden im FIFA Ultimate Team Modus 15.000 Euro Preisgeld ausgespielt. Zudem darf der Gewinner auch am FIFA Interactive World Cup teilnehmen, um die Nachfolge von Daniel "Bubu" Butenko auf dem weltweiten Event anzutreten.

Die 20 Teilnehmer bestehen aus jeweils zehn Xbox- und PlayStation-Spieler, die wiederum in zwei Gruppen aus fünf Xbox- und fünf PlayStation-Spieler eingeteilt werden. Die Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Halbfinale. Jeweils vier Spieler müssen in eine Play-Off-Phase und können so den Sprung noch schaffen. Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite zum Event.