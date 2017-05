Am kommenden Wochenende steigt das Finale der Ultimate Team Chmpionship Series in FIFA 17 stattfinden. Dieses wird in mehr als 70 Ländern live im Stream zu sehen sein.

Im Wettbewerb messen sich die 32 besten Spieler aus aller Welt. Ort des Geschehens wird die adidas The BASE Betlin sein. Aus Deutschland konnten sich Timo "ITimox" Siep (VfL Wolfsburg), Benedikt "BenediktSaltzer" Saltzer (VfL Wolfsburg), Niklas "NRaseck" Raseck, Tim "TheStrxngeR" Katnawatos, der deutsche Meister Cihan "S04_Cihan" Yasarlar (Schalke 04) und Marcel "Marlut" Lutz qualifizieren. Es geht um ein Preisgeld von insgesamt 400.000 US-Dollar.

Nach der erfolgreichen Übertragung des Finales der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga wird SPORT1 als Partner auch die Endspiele der FIFA 17 Ultimate Team Championship Series am Samstag, den 20. Mai 2017, übertragen. Die Spiele gibt es im Livestream auf SPORT1.de sowie über die Social-Media-Kanäle via Facebook und YouTube zu sehen. Beim Saisonfinale der Virtuellen Bundesliga konnte SPORT1 mehr als 12 Millionen User erreichen.