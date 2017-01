EA Sports hat ein neues Update für FIFA 17 veröffentlicht. Mit dem Patch wurden verschiedene kleinere Anpassungen vorgenommen.

Falls ihr noch auf dem virtuellen Spielfeld von FIFA 17 unterwegs seid, werdet ihr auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC ein neues Update herunterladen müssen. Im Rahmen des knapp ein Gigabyte großen Patches, werden verschiedene Sachen behoben.

So sollte die Latenzanzeige im Ultimate-Team-Modus nun die tatsächliche Verbindungsqualität anzeigen. Weiterhin sollten in den Replays nun die Torszenen besser in Szene gesetzt wurden sein. Alle weiteren Änderungen des vierten Updates könnt ihr dem offiziellen Change-Log entnehmen.