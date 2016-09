Nicht jeder Spieler fühlt sich in FIFA 17 von seinen Werten repräsentiert. Der ehemalige England-Spieler Rio Ferdinand hat sich wegen seiner In-game-Rating-Karte nun an die Entwickler der Fußballsimulation gewand.

Rio Ferdinand ist nicht glücklich mit seinen FIFA-17-Werten. Der gute Mann wird als einer der besten Fußballspieler Englands angesehen. In FIFA 17 ist einer der Legendencharaktere, der im "Ultimativen Team" spielt. Doch trotz allem ist die Legende nicht zufrieden damit, wie sie im Spiel dargestellt wird. Laut The Mirror liegt das niedrige Wertung für Pace (81) und Passing (65) in der "desaströsen letzten Saison" begründet.

Mit sechs Premier-League-Titeln und einem Champion-League-Sieg sprechen allerdings einige Argumente für Ferdinand. Was meint ihr? Sollten die entsprechenden Werte des Spielers nach oben korrigiert werden oder sind sie gerechtfertigt? FIFA 17 ist seit gestern für Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3 und PC erschienen.

Launch day of @EASPORTSFIFA are u sure!! In my prime.. 81 Pace & 65 Passing! Don't let me come in and have to tear the place down! #FIFA17 pic.twitter.com/6AaUPm10N0