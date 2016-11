Ein beliebtes Mittel, um die Vorfreude auf kommende Fußballspiele weiter anzuheizen, ist die Simulation von Spielen in FIFA 17. Dieses Mal wird das Match HSV gegen Werder Bremen simuliert.

Ein Match, auf das sich viele Bundesliga-Fans freuen, ist das Nord-Derby zwischen dem Hamburger Sportverein und Werder Bremen. Um euch einen Vorgeschmack darauf zu liefern, haben die Verantwortlichen von EA Sports das Match in FIFA 17 simuliert.

In dem folgenden Video unter dem Artikel könnt ihr Zeuge von einem packenden Match werden, was jedoch am Ende einen klaren Sieger hat. Was denkt ihr? Wie geht das Nordderby am 12. Spieltag aus?