Abonnenten der Spiele-Dienste von Electronic Arts dürfen ab diesem Wochenende verlocken, denn das immer noch aktuelle FIFA 17 ist ab sofort Teil des kostenfreien Spielprogramms.

Wie zuvor angekündigt hat Electronic Arts heute den Sportspiel-Blockbuster FIFA 17 über seine beiden Spieledienste EA Access auf der Xbox One sowie Origin Access auf dem PC verfügbar gemacht. Dort ergänzt die Standard Edition als Vollversion nun "The Vault", lässt sich also von Abonnenten uneingeschränkt mit allen Features nutzen.

Weitere Details zur Vollversion bei EA Access findet ihr auf dieser Webseite. PC-Spieler unter euch schauen für den Zugang via Origin Access dagegen hier vorbei. Im weiteren Verlauf der nächsten Wochen und Monate werden mit Dragon Age: Origins und Medal of Honor: Airborne weitere Titel via EA Access verfügbar werden. Bei Origin Access dürfen sich Spieler indes über Command & Conquer: The Ultimate Collection freuen.