Irgendwann ist jede Saison zu Ende: Im Oktober schaltet Electronic Arts für einen FIFA-Teil die Server ab. Davon sind gleich mehrere Konsolen betroffen.

Am 18. Oktober wird EA die Online-Funktionen eines älteren FIFA-Teils abschalten. Das gab der Hersteller still und leise via Eintrag auf seiner Webseite Online Service Updates bekannt.

Betroffen ist FIFA 14, das komplett vom Netz gehen wird. Ab dem 18. Oktober könnt ihr somit keine Online-Modi mehr nutzen, darunter fällt natürlich auch FIFA Ultimate Team. Die Abschaltung umfasst sämtliche Plattformen, auf denen FIFA 14 erschienen ist: PS4, Xbox One, PC, PS3, Xbox 360 und PS Vita. Am gleichen Tag verschwindet der Kick auch aus dem EA-Access-Programm.

Die Offline-Funktionen sind natürlich weiterhin verfügbar, also könnt ihr in Freundschaftsspielen, Liga- und Karrieremodus weiterhin die Kugel übers Feld jagen. Und wenn alles nichts hilft: FIFA 18 erscheint ja auch schon bald.