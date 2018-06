Die Beta-Anmeldung für Fear the Wolves ist eröffnet. Der kommende Battle-Royale-Shooter von Vostok Games will neue Ideen in das Genre bringen.

Die Entwickler von Vostok Games haben bekanntgegeben, dass die Anmeldung für die Beta von Fear the Wolves eröffnet ist. Das Team, welches für den Titel S.T.A.L.K.E.R. bekannt ist, möchte mit seinem neuen Projekt frischen Wind in das Battle-Royale-Genre bringen. So wird es in der Spielwelt neben anderen Spielern auch Anomalien, Monster und tollwütige Hasen geben, die euch das Leben schwer machen. Fear the Wolves wird im Sommer bei Steam Early Access starten. Bereits jetzt könnt ihr euch für die Beta auf der offiziellen Webseite anmelden. Eine Einladung ist nicht garantiert, aber mit Glück seid ihr eine der ersten Personen, die den Titel ausprobieren dürfen.

Was den aktuellen Entwicklungsstand von Fear the Wolves betrifft, ist nicht viel bekannt. Die Entwickler von Vostok Games sind allerdings für Rückmeldungen von Spielern bereit. Man darf also davon ausgehen, dass wir schon bald Gameplay-Material zu Gesicht bekommen werden.