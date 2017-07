Seit Januar dieses Jahres ist Fate/Extella: The Umbral Star bereits für PS4 und PS Vita erhältlich. Nun bringt XSEED Games das Spiel auch auf weitere Plattformen.

So dürfen sich in hiesigen Gefilden zunächst Spieler auf der Switch von Nintendo freuen, denn hier feiert das Franchise ebenfalls seine Premiere, was im Übrigen auch für die dann folgende PC-Version gilt. Auf der Konsole soll das Spiel via eShop ab dem 21. Juli 2017 zum Preis von 59,99 Euro erhältlich sein; enthalten sind dann auch alle über 30 bisher veröffentlichten DLC-Inhalte in Form von Kostümen. Außerdem gibt es hier ein exklusives Outfit namens "Unshackled Bride".

Die angesprochene PC-Fassung wird nur wenig später erscheinen, nämlich am 25. Juli 2017. Die digitale Spielversion wird es bei Steam zum Preis von 49,99 Euro geben. In der Launch-Woche gibt es ein Einführungsangebot mit einem Rabatt von 10 Prozent auf das Hauptspiel und von 20 Prozent auf die DLC-Inhalte.