Fate/Extella: The Umbral Star

Marvelous Europe hat heute in einer Pressemitteilung die Veröffentlichung von Fate/Extella: The Umbral Star auch in Europa bestätigt.

Der Titel soll demnach sowohl für PlayStation 4 als auch für PS Vita im Januar 2017 in hiesigen Gefilden erhältlich sein. Einen konkreteren Termin über die pauschale Monatsangabe hinaus gibt es bis dato aber noch nicht.

Neben der Standard-Version wird es den Titel für Fans auch in Form einer limitierten Moon Crux Edition geben. Diese Fassung beinhaltet neben dem eigentlichen Spiel auch ein Hardcover-Artbook mit über 100 Seiten qualitativ hochwertiger Artworks aus dem Titel, eine Packung bestehend aus 16 Sammelkarten und ein Stoffposter. Die spezielle Variante kostet 74,99 Euro für die PS4 und 69,99 Euro für die PS Vita.