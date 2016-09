Ubisoft will die Qualität seiner Topserien verbessern. Neben Assassin's Creed betrifft dies auch Far Cry, auch diese Serie wird wohl erst 2018 fortgesetzt.

Assassin's Creed wurde seit 2007 jedes Jahr um einen Nachfolger erweitert, damit könnte 2016 und sogar 2017 vorerst Schluss sein. Kürzlich teilte Ubisofts Chef Yves Guillemot nämlich mit, dass man die Serie erst revolutionieren wolle, bevor man einen neuen Teil veröffentlicht - das könnte erst 2018 der Fall sein. Nun trifft die Runderneuerung wohl auch Far Cry.

Ubisofts Markenchef Tommy Francois teilte gegenüber IGN.com mit, dass man sowohl bei Assassin's Creed als auch bei Far Cry mindestens ein Jahr vor dem Verkaufsstart in der Alpha-Phase sein möchte. Francois sei sich nicht sicher, ob er die interne Meldung ausplaudern dürfe, "aber es das ist unser Ziel: Ein Jahr vorher eine Alpha, mehr Qualität, mehr Feinschliff".

Man müsse daher in den sauren Apfel beißen und 2017 ohne einen neuen Teil der beiden beliebten Serien auskommen. "Fuck it", also "Scheiß drauf", so die ungewöhnlich direkte Aussage von Ubisofts Chefstrategen. Fest steht, dass die Schmiede so früh wie möglich eine Alpha brauche, damit mehr Zeit für den Feinschliff bleiben würde. "Man kann nicht einfach Abkürzungen nehmen", so Francois weiter.

Die letzte wirklich neue Version von Assassin's Creed und Far Cry kam jeweils im Oktober 2015 heraus. Bis zu den nächsten Teilen könnte also noch eine lange Zeit vergehen.