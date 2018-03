Far Cry 5 ist ein mit Spielzeug vollgepackter Sandkasten. Das ist die beeindruckendste Stärke des Shooters. Die in Paris gespielten Missionen waren unterhaltsam, aber hauten uns nicht vom Hocker. Dafür dürft ihr in fast allen Fällen euren eigenen Plan schmieden und in die Tat umsetzen. Ich bin gespannt, ob unter der ganzen Freiheit die Story beziehungsweise die Präsentation mit der Zeit leidet.

Doch gerade mit einem weiteren Mitspieler sollte der fünfte Far-Cry-Streich eine richtig launige Gaudi werden. Ubisoft setzt euch kaum Grenzen, abgesehen von der Distanz zwischen den Spielern. Far Cry 5 wird das Rad nicht neu erfinden, aber die bewährten Elemente funktionieren einfach zu gut, als dass ich mich ihrer Anziehungskraft entziehen könnte. Ab dem 27. März werde ich Hope County aus den Klammern einer Sekte befreien, wie es eben nur in Far Cry möglich ist.

So viele geile Games nächsten Monat: Alle Spiele in der Release-Vorschau März