Far Cry 5

Ubisoft macht weiter Tempo, um möglichst lange anhaltend auf der Welle des Erfolges mit Far Cry 5 zu reiten. Schon heute soll nun das zweite Live-Event im Shooter starten.

Erst seit rund zwei Wochen ist Far Cry 5 erhältlich und erfolgreich aus den Startlöchern gekommen. Letzte Woche gab es mit "Well Done" daher dann bereits das erste Live-Event - und das zweite dieser Art lässt nicht lange auf sich warten.

Über den offiziellen Twitter-Account zum Spiel hat Ubisoft nun angekündigt, dass bereits am heutigen Dienstag, den 10. April, das zweite Live-Event in Far Cry 5 starten wird. Dieses trägt den Namen "Arcade Dawn" und dreht sich daher aller Voraussicht nach um den Arcade-Modus des Spiels; handfeste Details hat der Entwickler aber noch nicht bekannt gegeben, sieht man einmal davon ab, dass das Event bis zum 17. April laufen soll.

Live-Events sind Community-basierte Missionen im Spiel. Dabei müssen alle Spieler gemeinsam ein spezielles Ziel erfüllen. Das Event der letzten Woche forderte Spieler dazu auf, möglichst viele Tiere in der Spielwelt mit Feuer um die Ecke zu bringen, wobei nur spezielle Methoden zugelassen wurden. Wer solo erfolgreich war, konnte einen Flammenwerfer freischalten, beim Erfüllen des Community-Ziels lockte ein neues Outfit.

Far Cry Arcade ist der Karten-Editor des Shooters, über den ihr eigene Herausforderungen und Maps erstellen könnt. "Arcade Dawn" könnte daher die Erstellung einer bestimmten Karte o.ä. zum Ziel haben. In Kürze wissen wir mehr!