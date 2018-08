Der erfolgreiche Shooter Far Cry 5 wird einmal mehr mit frischen Inhalten bereichert. Dabei greift Ubisoft noch in diesem Monat das allseits beliebte Zombie-Thema auf.

Mit "Dead Living Zombies" steht der nächste große DLC zu Ubisofts erfolgreichem Shooter Far Cry 5 ins Haus. Wie der Entwickler und Publisher aus Frankreich heute ankündigte, wird der neueste Zusatzinhalt noch in diesem Monat, nämlich am 28. August 2018 erscheinen. Es handelt sich dann bereits um den dritten derartigen DLC für PS4, Xbox One und PC seit dem Release der Vollversion.

Im Zusatzinhalt kehrt Guy Marvel, der legendäre Filmdirektor aus dem Spiel, mit einem wahnwitzigen Zombie-Abenteuer samt sieben Karten zurück. Der DLC kann eigenständig erworben werden, ist aber auch Teil des Season Pass bzw. der Gold Edition. Einen ersten Trailer gibt es anbei für euch.

Marvel arbeitet an seiner großen Vision einer Zombie-Saga. Die Maps wurden mit dem Arcade Editor erstellt und entführen euch in sieben unterschiedliche Film-Szenarien, in denen ihr auf Dächern, Farmen und in Militärbasen gegen Zombiehorden antreten müsst. Nachdem ihr ein Szenario erfolgreich bewältigt habt, könnt ihr anschließend im Score-Attack-Modus antreten um eine 3-Sterne-Wertung je Karte zu erhalten. Dadurch wiederum schaltet ihr neue Waffen für eure Abenteuer in Hope County frei.

Im Arcade-Modus gibt es neue Elemente, die ihr in euren Eigenkreationen verwenden könnt. Dazu zählen beispielsweise Skript-Werkzeuge und zerstörbare Objekte.