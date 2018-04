Far Cry 5

Mit Far Cry 5 hat Ubisoft voll ins Schwarze getroffen, und umso mehr lohnt es sich natürlich, noch etwas Zeit in den Shooter zu investieren, um diesen den letzten Feinschliff zu verschaffen. Auf dem PC gibt es nun das Title Update #4.

Ubisoft hat - zumindest schon einmal für den PC - das Title Update #4 zu Far Cry 5 veröffentlicht. Keine Bange: Konsolenspieler müssen nicht sehr lange auf ihre Version des neuen Patches warten. Am heutigen Montag, den 09. April 2018, soll dieses auch auf PS4 und Xbox One aufgespielt werden.

Im Fokus des neuen Updates stehen die Behebung zahlreicher Absturzursachen, korrumpierte Speicherstände und die Verbesserung der Koop-Konnektivität. Auch ein Bug rund um Hurk im Helikopter wurde behoben sowie die Downloadeffizienz für Karten im Arcade-Modus verbessert. In Bezug auf das letztgenannte Feature wurde auch ein Fehler behoben, der dafür sorgte, dass die Texturen nur extrem niedrig aufgelöst wurden.

Ein größerer Fehler wurde jedoch noch nicht behoben, nämlich der dass Far Cry 5 mitunter auch dauerhaft dunkel werden kann - ohne ersichtlichen Grund. Das Problem wurde von vielen Spielern in den offiziellen Foren aufgeführt und Ubisoft kümmert sich bereits darum, bis jetzt gibt es eben aber noch keine Aussage zur Ursache oder gar Fehlerbehebung.

Das komplette Patch-Log im Überblick:

Stability & Performance

Fixed low occurrence crashes and walkthrough breaks

Additional quality bug fixes

Fixed low occurrence save corruption

Companion, Enemy, & Animal AI

Fixed low repro AI issues

Design & Mission Progression

Fixed issues preventing silver bar purchase

Fixed minor bugs

Gameplay & UI

Fixed minor bugs

Co-op and Online

Improved co-op connectivity

Fixed low occurrence co-op specific walkthrough breaks

Fixed voice communication issue where players could be permanently muted

Hurk was blowing up the client player when in a helicopter, fixed that.

Far Cry Arcade

Improved map download efficiency

Fixed various Arcade gameplay issues

Fixed issue where map textures would be extremely low

Improved PVP matchmaking

Fixed lobby loadout selection and map selection issues

Map Editor

Fixed issue with Arcade Editor crashes

PC Patch Only

Fixed issues that were causing incorrect spawn if the game was minimized during loading