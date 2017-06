Ubisoft hat auf der diesjährigen E3 mehrere Blockbuster im Gepäck bzw. hat mit Beyond Good & Evil 2 sowie Skull & Bones ja auch zwei neue Top-Titel angekündigt. Mit einem eigenen Team vor Ort stellt der Entwickler und Publisher zwei Titel nun in Videos weitergehend vor.

Auch Ubisoft ist mit einem eigenen TV-Team vor Ort und stellt in eigens produzierten Videos die kommenden Blockbuster der Spieleschmiede weitergehend vor. In diesem Fall gibt es frische Eindrücke zum Shooter-Top-Hit Far Cry 5 sowie zum komplett neu vorgestellten Skull & Bones. In den Videos erwarten euch nähere Informationen zu Charakteren und Spielmechaniken im Piratenspiel sowie weitere Gameplay aus der anspielbaren Pre-Alpha-Version des Shooters. Auch exklusive Interviews mit den Entwicklern sind enthalten.

Skull & Bones

Far Cry 5