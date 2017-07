Ab dem 27. Februar 2018 soll das neue Far Cry 5 offiziell erhältlich sein. Doch welchen Umfang wird der neue Teil der Shooter-Reihe annehmen? Diesbezüglich gibt es nun eine offizielle Aussage.

Wenn Far Cry 5 Anfang des kommenden Jahres veröffentlicht wird, dann dürfen sich Spieler um ein ähnliche umfangreiches Spiel freuen, wie dies bei früheren Ablegern des Franchise der Fall war. Das bekräftigte nun Lead Writer Drew Holmes von Ubisoft in einem Interview zum neuen Teil der Reihe.

Zum Vergleich: Die Handlungsstränge von Far Cry 3 und Far Cry 4 ließen sich jeweils in rund 15 Stunden Spielzeit bewältigen, so dass ihr das als Hausnummer für den neuen Serienteil ansehen könnt. Dabei sind zusätzliche Dinge, die ihr in der großen offenen Spielwelt tun könnt, noch nicht abgedeckt. Dadurch lässt sich die Spielzeit für das blanke Absolvieren der Story natürlich noch steigern.