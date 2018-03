Far Cry 5

Gemeinsam mit paysafecard gibt es bei Gamesplanet 5 Euro Zusatzrabatt auf "Far Cry 5" - die Standard, Deluxe sowie die Gold Edition.

Noch bis einschließlich 01. April 2018 könnt ihr bei den Jungs und Mädels von Gamesplanet Far Cry 5 mit Sonderrabatt abstauben.

Euch erwarten:

So geht's: Einfach eine der drei "Far Cry 5" Versionen in den Warenkorb legen und zur Zahlung "paysafecard" wählen. Die 5 Euro Zusatzrabatt werden automatisch im Warenkorb angerechnet, der vergünstigte Preis gezeigt und es kann bequem und ohne jegliche weitere Zusatzkosten bezahlt werden.