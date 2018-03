So lange soll euch die Kampagne beschäftigen

Zuletzt wurde ja bereits bestätigt, dass die Kampagne des Shooters Far Cry 5 offline spielbar sein wird. Doch wie lange wird euch das gute Stück eigentlich beschäftigen? Auch dazu hat sich ein Entwickler nun geäußert.

Die Spielzeit eines Titels kann ja mitunter zu kontroversen Diskussionen im Netz führen, vor allen Dingen wenn diese zu gering ausfällt. Dieses Schicksal soll das kommende Far Cry 5 jedenfalls nicht ereilen, denn der Titel wird euch laut Creative Director Dan Hay durchaus länger beschäftigen.

Die offline spielbare Singleplayer-Kampagne von Far Cry 5 wird demnach in 25 Stunden zu schaffen sein - allerdings laut Hay nur von "guten Spielern". Es ist also davon auszugehen, dass der Durchschnittsspieler durchaus noch etwas mehr Zeit für einen Durchlauf benötigt - und selbst dann hat er laut dem Creative Director nur die wesentlichen Inhalte gesehen.

Ubisoft selbst rechnet nämlich damit, dass sich Spieler auch einfach mal vier oder fünf Stunden durch die Spielwelt bewegen könnten, um zu jagen oder zu fischen. Würde man derartige Nebenbeschäftigungen einrechnen, würde die Spielzeit noch umfangreicher ausfallen. Schlussendlich hänge es davon ab, wie ihr das Spiel zockt, wieviel Zeit ihr dann schlussendlich allein in der Kampagne verbringen könnt.

Der französische Entwickler und Publisher bleibt seiner Linie damit treu, durchaus umfangreiche Spiele auf den Markt zu bringen. Auch bei anderen großen Marken wie Assassin's Creed oder Watch_Dogs war dem so. Und dann ist da in Far Cry 5 ja auch noch der innovative Karten-Editor, der noch für viel Nachschub und damit weitere Stunden Spielspaß sorgen soll.

Far Cry 5 wird ab dem 27. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein.