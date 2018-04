Arcade Dawn: So funktioniert das zweite Live-Event

Far Cry 5

Eine Woche nach dem Release von Far Cry 5 ging bereits das erste Live-Event über die Bühne, was Tierschützer sicherlich in diesem Fall auf den Plan rief. Das zweite Live-Event ist nun hingegen deutlich weniger kontroverser.

Das erste Live-Event im Shooter Far Cry 5 durfte als durchaus kontrovers betrachtet werden, schließlich verlangte dieses den Spielern ab, Tiere auf eher außergewöhnlichere Art und Weise anzuzünden und durch Flammen zu töten. Ganz so hart geht es im zweiten Live-Event nun nicht mehr zu.

Nachdem Ubisoft im Vorfeld "Arcade Dawn" bereits ankündigte, ist dieses zweite Live-Event ab sofort verfügbar - und damit auch die Details. Spieler müssen 40 Minuten lang im Modus Far Cry Arcade verbringen, um sich als Belohnung eine Vector .45 ACP zu sichern.

Daneben gibt es natürlich auch wieder ein Community-Event: Alle Spieler zusammen müssen den selben Spielmodus 1,2 Millionen Mal starten, um damit für alle Teilnehmer zusätzlich auch das zur Waffe passende Vector-Outfit freizuschalten. Beide Items könnt ihr dem beigefügten Bild entnehmen. "Arcade Dawn" läuft seit dem 10. April bis zum 17. April 2018 auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One.