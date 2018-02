Nach einer Verschiebung soll Far Cry 5 im kommenden Monat März nun endlich erscheinen. Für den PC könnt ihr euch den Titel dann sogar gratis sichern - AMD sei Dank. Und so funktioniert's!

Wenn ihr eh gerade damit liebäugelt, euch eine neue Grafikkarte zuzulegen, dann könnt ihr euch dabei auch einen der potentiellen neuen Shooter-Blockbuster des Frühjahres sichern - zumindest wenn ihr euch gegen NVIDIA und für AMD entscheidet. Denn AMD hat nun eine neue Aktion gestartet.

Wer ab dem heutigen 27. Februar 2018 eine ausgewählte Grafikkarte der Reihen Radeon RX Vega 64, Radeon RX Vega 56 oder Radeon RX 580 kauft, erhält Far Cry 5 aus dem Hause Ubisoft gratis dazu. Möglich macht das eine neue Kooperation zwischen AMD und Ubisoft, die über diese Aktion hinaus geht.

AMD kooperiert nämlich auch in technischer Hinsicht, so dass diverse Radeon-RX-Vega-spezifische Funktionen unterstützt werden. Dazu zählen Rapid Packed Math, das die Berechnungsrate bestimmter Prozesse durch Vega-GPUs verdoppelt, Shader Intrinsics, das direkten Spielzugriff auf RX-Karten währt um mehr GPU-Leistung zu ermöglichen, und Radeon FreeSync 2, das Pixel mit niedriger Latenz, hoher Helligkeit und eine große Farbskala bei HDR-Inhalten ermöglicht.

Das kostenlose Far Cry 5 gibt es beim Kauf ausgewählter GPUs in Form eines Gutscheincodes für die Uplay-Bibliothek; weitere Details gibt es hier auf www.amdrewards.com, wo der Code auch eingelöst werden kann. Der Aktionszeitraum läuft bis zum 20. Mai 2018. Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 und kann beim vorherigen Kauf einer AMD-GPU ab diesem Termin heruntergeladen werden.