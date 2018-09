Der Level-Editor von Far Cry 5 hat sich zu einem der besten Features des Shooters gemausert und schon etliche sehenswerte Inhalte zu Tage gefördert. Jetzt wurde auch die Eröffnungssequenz von Resident Evil 3 nachgebaut.

Im Arcade-Modus aka dem Level-Editor von Far Cry 5 wurden schon mehrere andere Titel zumindest teilweise nachgebaut und damit in Szene gesetzt. Der nächste Vertreter in dieser Reihe ist nun Residnet Evil 3: Nemesis. Ein Fan hat sich des Horrorspiels angenommen und die Eröffnungssequenz als Karte in Far Cry 5 erstellt.

ZergRex hatte zuvor schon mit einem Remake von Resident Evil 2 im Editor für Furore gesorgt, folgerichtig kam der Nachfolger an die Reihe. Dabei legte er viel Wert auf Detailarbeit und hat unter anderem die Umgebungsdetails sehr schön herausgearbeitet.

Das Ergebnis von Raccoon City in Far Cry 5 lässt sich wirklich sehen, eben auch weil dieses nahe am Original liegt und in einer zeitgemäßen Optik gehalten ist. Das Map-Remake schließt mit einem Nemesis-Bosskampf außerhalb des RCPD.

Far Cry 5 ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Ein offizielles Remake von Resident Evil 2 erscheint am 25. Januar 2019. Vielleicht fühlt sich Capcom in Anbetracht des wirklich sehenswerten Ergebnisses von ZergRex sogar dazu bewegt, auch Resident Evil 3 noch einmal neu aufzulegen ...