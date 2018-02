Ubisoft hat heute Details zum Season Pass zum kommenden Shooter Far Cry 5 bekannt gegeben. Demnach erwarten euch nicht nur klassische DLC-Inhalte, sondern auch die Neuauflage des Shooter-Klassikers Far Cry 3.

Auch nach der Haupthandlung von Far Cry 5 in Hope County in Montana ist mit dem Shooter zunächst nicht Schluss, denn Ubisoft wird euch weitere Inhalte per DLC anbieten. Diese könnt ihr euch - wie heutzutage fast schon gewohnt - auch im Rahmen eines Season Pass sichern, zu dem nun Details publik wurden.

Demnach werden drei einzelne Pakete enthalten sein, die euch an drei unterschiedliche Orte bringen werden. Im Vietnam begebt ihr euch auf eine Reise in die Vergangenheit und bekämpft die Vietkong in "Hours of Darkness". Als zweites Paket wird dann "Dead Living Zombies" folgen, in dem ihr gegen wahre Zombie-Horden in allerhand verschiedener B-Movies-Szenarien antretet.

Zu guter letzt verspricht das dritte Paket "Lost on Mars" auch noch einen Ausflug auf den roten Planeten, wo ihr es fernab der Erde mit Außerirdischen in Form von Arachniden zu tun bekommt.

Damit aber nicht genug, denn im Rahmen des Season Pass wird auch die Far Cry 3 Classic Edition erscheinen. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage des klassischen Shooters, allerdings nur was den Singleplayer-Part betrifft. Käufer des Season Pass erhalten vier Wochen früheren Zugriff auf das Spiel für PS4 und Xbox One, bevor dieses auf diesen Plattformen separat in den Verkauf gehen wird. PC-Spieler erhalten die Vollversion von Far Cry 3 automatisch gutgeschrieben, wenn sie sich den Season Pass oder die Gold Edition von Far Cry 5 erwerben.

Far Cry 5 erscheint am 27.03.2018 für PC, PS4 und Xbox One.