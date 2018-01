OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz / AMD FX-6300 @ 3.5 GHz oder vergleichbar

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD R9 270 (2GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

RAM: 8 GB

Auflösung: 720p

Video Preset: Niedrig

Empfohlene Sytemkonfiguration (60 fps)

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz oder vergleichbar

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD R9 290X (4GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

RAM: 8 GB

Auflösung: 1080p

Video Preset: Hoch

4K 30 fps Konfiguration

OS: Windows 10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz oder vergleichbar

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56 (8GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

RAM: 16 GB

Auflösung: 2160p

Video Preset: Hoch

4K 60 fps Konfiguration

OS: Windows 10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz / AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz oder vergleichbar

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI oder AMD RX Vega 56 CFX (8GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

RAM: 16GB

Auflösung: 2160p

Video Preset: Hoch / Ultra

Unterstützte NVIDIA-Grafikkarten zum Release

GeForce GTX600 Series: GeForce GTX670 oder besser

GeForce GTX700 Series: GeForce GTX760 oder besser

GeForce GTX900 Series: GeForce GTX950 oder besser

GeForce GTX10 Series: GeForce GTX1050 oder besser

Unterstützte AMD-Grafikkarten zum Release

Radeon 200 Series: Radeon R9 270 oder besser

Radeon 300/Fury X Series: Radeon R7 370 oder besser

Radeon 400 Series: Radeon RX 460 oder besser

Radeon Vega Series: alle Radeon Vega Karten

Far Cry 5 erscheint am 27. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One.