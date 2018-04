Pickup Blowup: So funktioniert das neue Event

Im erfolgreichen Shooter Far Cry 5 erwartet Spieler mal wieder eines der regelmäßig neuen Spiel-Events. Wir verraten euch, was dieses Mal dahinter steckt.

Mit "Pickup Blowup" ist nun das nächste Event im aktuellen Ubisoft-Shooter Far Cry 5 gestartet. Wie der Name des Ereignisses bereits vermuten lässt, steht das Zerstören von Pickups in der Spielwelt im Fokus.

Mit Näherungssprengstoffen, ferngesteuerten Sprengstoffen, Dynamit, Granaten oder Rohrbomben gilt es, Pickups im Spiel zu zerstören. Wer acht Karossen in die Luft jagd, kann sich 100 XP und 50 Cash verdienen. Schafft ihr gar 15 Pickups, dann erhaltet ihr neben 100 XP auch noch den 1970 Kimberlite ZZT aka The Cultbuster.

Auch einen Community-Verdienst gibt es wieder, wenn alle Spieler zusammen erfolgreich genug sind. Dann könnt ihr zusätzlich auch das Outfit "Undercover Cultist" verdienen. Das Event läuft vom heutigen 24. April an bis zum 01. Mai 2018.

Far Cry 5 ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.