Ubisoft werkelt weiter am populären Shooter Far Cry 5. Jetzt hat man das Patch-Log für das mittlerweile achte Update veröffentlicht - und dieses offenbart einen neuen Modus für den Actiontitel.

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat heute Details zum achten Update zu Far Cry 5 veröffentlicht. Wie das Patch-Log verrät, wird der Shooter demnach endlich den ersehnten Foto-Modus erhalten, wie ihr ihn auch aus anderen Blockbustern kennt. Der neue Foto-Modus kann in den Solo-Gameplay-Modi eingesetzt werden und ermöglicht euch die Aufnahme sehenswerter und künstlerisch wertvoller Screenshots.

Das ist aber längst nicht alles, denn darüber hinaus bietet euch das Update unter anderem auch neue Gegenstände für den Arcade Editor. So könnt ihr künftig auf die Assets des im Vietnam angesiedelten DLC-Pakets "Hours of Darkness" zurückgreifen. Auch einige Assets und Waffen aus dem kommenden DLC "Lost on Mars" sind dann bereits via Arcade Editor zugänglich.

Der Patch soll ab dem morgigen 05. Juli erhältlich sein; der angesprochene DLC "Lost on Mars" soll ebenfalls noch im aktuellen Monat folgen, hat aber noch keinen konkreten Release-Termin.

Die Neuerungen im achten Title-Update im Überblick:

Photo Mode has now been added and is available via the Main Menu in Solo gameplay modes

New Lobby Browser added in the Arcade for Multiplayer Lobbies

New Lost on Mars static assets and weapons added to the Arcade Editor

New Hours of Darkness vehicles and weapons added to the Arcade Editor

New Hours of Darkness enemy and animal AI added to the Arcade Editor

New Hours of Darkness vegetation and static assets added to the Arcade Editor

New damage region assets added to the Arcade Editor under Gameplay – Health objects