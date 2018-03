Live-Action-Kurzfilm kommt via Amazon Prime

Far Cry 5

Ubisoft wirft die Werbemaschinerie rund um die Shooter-Hoffnung Far Cry 5 immer weiter an. In Kürze soll es gar einen begleitenden Kurzfilm im Live-Action-Format geben.

Mit "Far Cry 5: Inside Eden's Gate" hat der französische Entwickler und Publisher nun einen Kurzfilm im Live-Action-Format zum nahenden neuen Shooter der bekannten Reihe angekündigt. Dieser soll bereits am morgigen 05. März 2018 via Amazon Prime zu sehen sein.

Der begleitende Film bereitet euch schonmal auf die weitere Handlung von Far Cry 5 vor und liefert euch einen Vorgeschmack zum Setting. Im Kurzstreifen folgt ihr drei Vloggern, die im fiktiven Hope County in Montana Richtung Westen aufgebrochen sind, um mehr Infos zu den Kultisten von Eden's Gate in Erfahrung zu bringen. Dabei treffen sie auch auf den charismatischen Anführer Daniel Seed.

Ubisoft hat mittlerweile ein Faible für derartige Spin-Offs entwickelt. Bereits zu Ghost Recon: Wildlands veröffentlichte man auch einen Live-Action-Trailer im Vorfeld des Release, ein ähnliches Produkt wurde im Vorfeld der Veröffentlichung von Assassin's Creed: Origins präsentiert, um den Hype weiter anzuheizen. Und 2016 gab es schon einmal eine Kooperation mit Amazon Prime, um einen Live-Action-Kurzfilm zu Tom Clancy's The Division zu veröffentlichen.

Einen ersten Trailer zum neuen Werk rund um Far Cry 5 könnt ihr euch anbei ansehen; der Shooter selbst erscheint am 27. März 2018.